Наразі вживаються усі необхідні заходи для зміцнення кордону з Білоруссю.

Силові відомства і Сили оборони України не виключають, що армія Білорусі у певний момент може вторгнутися в Україну для підтримки дій окупаційних російських військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав під час онлайн-брифінгу.

Він зазначив, що на кордоні з Білоруссю суттєвих змін останнім часом не відбулося.

Відео дня

"Підрозділили збройних сил Республіки Білорусь, як і раніше, посилюють прикриття напрямку свого кордону з нашою країною. Ані в чисельній кількості, ані в характері їхніх дій ми не відмічаємо змін. Проте, як і кордону з Росією в межах Чернігівщини і Сумщини, так само і кордону з Молдовою на Придністровському сегменті та кордону з Білоруссю, приділяється велика увага, і проводяться усі необхідні заходи для того, щоб укріпити цей напрямок і не допустити будь-якого посилення ескалації на цьому напрямку", - наголосив Демченко.

Також він додав, що поточні певні рухи на кордоні зі боку Білорусі є шантажем.

"Але зазначу, що Сили оборони України, жодне відомство і міністерство не виключають зараз і не виключали ніколи раніше, що збройні сили Республіки Білорусь можуть долучитися до війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни, і в якийсь момент, коли це буде вигідно ворогу, здійснити спробу вторгнення. Тому, ще раз наголошую, що робляться максимально усі необхідні кроки, щоб відстежувати ситуацію як по лінії кордону, так і укріпити лінію оборони безпосередньо поряд з кордоном, і в прикордонні", - сказав Демченко.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни не відмовилися від намірів захопити Донбас, тепер вони хочуть вийти на адмінмежу Донецької області до 15 вересня.

На сході ЗС РФ зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення. Також противник веде бої, щоб не втратити логістичні маршрути у Харківській області.

Разом з тим на півдні продовжується контрнаступ ЗСУ. За добу було підтверджено ліквідацію понад 100 окупантів. На Південнобузькому напрямку був відбитий штурм росіян поблизу Потьомкиного.

У зв’язку з великими втратами, зокрема регулярним знищенням логістичних шляхів, Росія перекидає через понтони в Херсонську область додаткову техніку й особовий склад.

З’явилась інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область – для відновлення наступу.

Вас також можуть зацікавити новини: