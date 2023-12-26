Британія проводить базову підготовку українських бойових пілотів в якості внеску у міжнародну коаліцію військово-повітряних сил для України.

Перша група з шести українських пілотів пройшли базову підготовку у Королівських ВПС Великобританії і зараз навчається керуванню винищувачами F-16 у Данії.

Про це повідомила прес-служба британського уряду. "Навчання у Британії почалося у серпні. Його вже закінчили шість досвідчених льотчиків-українців. Ще десять пілотів-стажерів продовжують базову льотну підготовку, освоєння авіаційної медицини і тренування у центрифузі у Британії", зазначається у повідомленні.

Там додали, що крім пілотів, десятки українських авіатехніків також проходять підготовку, орієнтовану на інженерну справу.

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Британський міністр оборони Грант Шаппс заявив, що пишається "підтримкою, яку Королівські ВПС надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземних екіпажів, які будуть першою лінією оборони у захисті неба України".

У повідомленні підкреслюється, що британська програма має на меті надати пілотам навички, необхідні для переходу до наступного етапу підготовки до освоєння західних винищувачів, і наблизити їх до польотів за стандартами НАТО.

Пілоти проходять практичні заняття на літаках Grob Tutor. Вони вивчають загальні процедури керування, пілотування за приладами, навігацію на середньому та низькому рівнях, а також польоти в строю.

"Ми разом йдемо далі, гарантуючи, що в майбутньому Україна матиме сучасні військово-повітряні сили, сформовані на базі високоефективних винищувачів четвертого покоління F-16... Це значний крок вперед у порівнянні з нинішніми можливостями України радянських часів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що Британія продовжить навчання українських пілотів і наземних екіпажів у 2024 році.

Допомога Великобританії Україні

Крім надання широкого спектру навчальних програм, Британія продовжує підтримувати Україну у війні проти російських окупантів. У рамках військової допомоги на 4,6 млрд фунтів стерлінгів країна надала ЗСУ ракети великої дальності, бойові танки та матеріально-технічну підтримку.

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