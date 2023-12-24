Він зауважив, що у його країни є потенціал виробляти ще більше зброї.

Великобитанія у 2024 році може надати Україні ще більше допомоги, ніж у 2022 та 2023 роках для боротьби з російськими окупантами.

Таку заяву зробив британський міністр закордонних справ Девід Кемерон виданню The Telegraph. "Ми потенційно можемо досягти більшого. Дивимося, які елементи витрат ми могли б закласти на багаторічній основі", - сказав Кемерон.

Він зауважив, що влада може зробити більше, щоб збільшити випуск зброї та техніки британськими оборонними заводами, щоб поповнити запаси, виснажені війною в Україні.

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"Ми повинні розглядати збільшення цих запасів як те, що добре для українців, так і також добре для нас у більш небезпечному світі", - висловив думку посадовець.

Допомога Великобританії Україні

Великобританія з самого початку повномасштабного вторгенння допомагає Україні. Британія постійно передає військову допомогу для ЗСУ. Так, 14 листопада стало відомо, що Британія передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшло різне спорядження та зимовий одяг для військових.

"Для підтримки Збройних Сил України в зимові місяці ми надали різний необхідний одяг та спорядження", – йшлося тоді у повідомленні Міноборони Британії.

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