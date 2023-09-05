Йдеться зокрема про декомунізацію та новий районний поділ, а також запровадження тимчасових тергромади для створення військових адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін щодо адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим. Після набрання чинності законом — наступного дня після його офіційного опублікування, будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та запровадження нового районного поділу Криму.

"Головна мета Закону — підготовка підґрунтя для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад", - наголосили у представництві президента в АРК.

Зазначається, що закон також передбачає, що Кабмін протягом місяця має визначити території та адміністративні центри територіальних громад у Криму, а протягом трьох - утворити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроект про особливості відновлення публічної влади в АРК після деокупації.

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У представництві президента в АРК впевнені, що цей крок "є дуже важливим на шляху до деокупації та повоєнного відновлення Кримського півострова".

Деокупація Криму - останні новини

Як відомо, Верховна Рада підтримала відповідний законопроект 23 серпня - у день проведення третього саміту Кримської платформи. Він передбачає внесення змін до низки законодавчих актів щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою АРК.

Наразі на сайті парламенту текст закону не опублікований. Однак, можна побачити, що відповідний закон голова Верховної Ради підписав у день його прийняття - 23 серпня, а президент - 4 вересня.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна буде повертати Крим військовим шляхом, бо інших варіантів поки що немає.

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