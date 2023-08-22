Секретар РНБО наголосив, що іншого вибору, окрім як деокупації Криму, бути не може.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна буде повертати Крим військовим шляхом, бо інших варіантів поки що немає.

"Більш того, ми його будемо звільняти. Скоріше за все це буде відбуватися військовим шляхом, якщо країна-агресор до цього часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту в нас немає", - сказав секретар РНБО на заході, який передує Кримській платформі.

Данілов додав, що без деокупації Криму війну не можна вважати завершеною. А це означає, що наступні покоління не зможуть спокійно жити і війна перейде нащадкам.

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"Тільки вигнавши Росію з території Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії безпеки на певний проміжок часу", - сказав він.

Він наголосив, що іншого вибору, окрім як деокупації Криму, бути не може.

"Чи буде важко? Так, буде важко. Чи будуть нас підкилимно умовляти? Скоріше за все меседжі будуть відправляти", - сказав секретар РНБО.

За його словами, Україна отримує велику кількість повідомлень з приводу того, що державі нібито не слід звільняти Крим, але вони всі анонімні.

"А як тільки одна людина, клерк з НАТО, відкрив обличчя, він відразу отримав від всієї світової спільноти відповідь. Тому, нам своє робити, звільняти території, повертатися до Чорного і Азовського морів. Якщо ми не будемо мати в Криму свого військового флоту, ми будемо знаходитися у вкрай складному стані з точки зору безпеки постійно", - додав Данілов.

Звільнення Криму - останні новини

Наприкінці липня керівник української розвідки Кирило Буданов спрогнозував, що ЗСУ скоро будуть на території півострова.

За даними ГУР, люди в Криму радіють звукам вибухів, оскільки це є сигналом про деокупацію.

У західній пресі були припущення, що Путін може відступити під загрозою втрати Криму.

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