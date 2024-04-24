Міністр обіцяє підвищити інтенсивність ударів по складах із західною зброєю.

У Росії погрожують посилити атаки на логістичні центри і склади західної зброї в Україні після голосування Палати представників США про надання країні американської допомоги.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії російського Міноборони заявив, що його країна нібито "розвіяла міф про перевагу західних озброєнь", а російські війська утримують ініціативу на лінії фронту.

"Відповідно до загроз, створюваних Сполученими Штатами та їхніми союзниками, продовжимо вдосконалювати склад і структуру Збройних сил, збільшувати випуск найбільш затребуваних зразків озброєння і військової техніки. Підвищимо інтенсивність ударів по логістичних центрах і базах зберігання західної зброї", - заявив він.

Допомога Україні від США: що відомо

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала надання військової допомоги союзникам. "За" проголосували 311 її представників.

У відповідь колишній президент РФ Дмитро Медведєв назвав американців "виродками", які проголосували за виділення "61 мільярда кривавих доларів". Також він побажав Сполученим Штатам "якнайшвидше зануритися в нову громадянську війну".

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