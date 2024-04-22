Допомога та постачання мають бути надіслані в Україну негайно.

Отримавши допомогу від США, Україна тепер має довести, що може перемогти Росію. Про це йдеться у матеріалі CNBC.

Видання нагадує, що Україна отримала життєво важливу підтримку від США після того, як Палата представників ухвалила пакет зовнішньої допомоги Києву на 61 мільярд доларів після місяців затримок і заперечень з боку республіканців.

"Час має вирішальне значення для України, яка вимагала більше систем протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасів, оскільки її сили намагаються стримати хвилю російського наступу на сході України", - пише ЗМІ.

Водночас аналітики з питань оборони стверджують, що хоча фінансування може допомогти вдихнути нове життя та моральний дух у важку військову кампанію в Україні, допомога та постачання мають бути надіслані в Україну негайно.

"Українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні, очікуючи на безпекову допомогу США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть призупинити поточний російський наступ, якщо припустити, що американська допомога надійде негайно", - зазначається у статті.

Також експерти вважають, що у найближчій перспективі пріоритетом України є поповнення запасів артилерії, а також систем протиповітряної оборони та ракет, які були вичерпані внаслідок нещодавніх авіаударів Росії, особливо тих, які були спрямовані по енергетичній інфраструктурі.

Допомога Україні - останні новини

Європейський Союз візьме на себе естафету підтримки України після значного стимулювання США. Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що схвалення допомоги у понад 60 мільярдів доларів є порятунком для українських військових, хоча навряд чи переломить хід війни.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про військову і фінансову допомогу Україні. Законом передбачене надання загального пакету допомоги Києву на суму 60,84 мільярда доларів.

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