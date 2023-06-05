Зокрема, зловмисники збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України.

Служба безпеки України затримала трьох учасників агентурної мережі ФСБ, які за завданням спецслужби РФ шпигували за так званими "центрами прийняття рішень".

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисники збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України.

Зазначається, що за кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 дол. на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної "роботи".

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Так, на Вінниччині затримано місцевого жителя, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії. Для цього ворожий агент проводив фото-, відеозйомку українських об’єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель.

У Дніпропетровській області, як поінформували в спецслужбі, викрито агента ФСБ із позивним "Грім". Зловмисник малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті. Для збору розвідінформації він діяв "за легендою" безробітного. Зокрема, періодично влаштовувався на підсобні роботи поблизу або на території критичних об’єктів.

"В Одесі затримано учасника російської агентурної мережі, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів. Щоб одержати ці відомості, він намагався "в темну" використовувати своїх знайомих серед українських військових та правоохоронців. Також він мав визначити GPS-координати військових об’єктів у районі обласного центру. Для цього об’їжджав місцевість та робив спеціальні позначки на електронних картах. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - мовиться у повідомленні СБУ.

СБУ веде постійну роботу зі знешкодження ворожих шпигунів та колаборантів

Зокрема, у Херсоні затримали чинного посадовця Херсонської ОВА, який у період окупації міста працював на ворога. У період тимчасової окупації міста він добровільно погодився увійти до створеного агресором "головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області".

А на Донеччині затримали інформатора окупантів, що здавав позиції ЗСУ.

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