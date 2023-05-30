Також зрадник передавав агресору координати місцевих заводів та залізничної інфраструктури.

Служба безпеки України затримала на Донеччині чергового інформатора головного управління генштабу ЗС РФ, більш відомого як ГРУ. Чоловік збирав для росіян дані про дислокацію ЗСУ на Донбасі.

Як повідомляє СБУ, ворожим поплічником виявився мешканець звільненого Лиману, якого дистанційно завербувала російська воєнна розвідка.

Зокрема, він передавав окупантам розвіддані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов'янська, Лиману та Миколаївки.

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Особливу увагу зрадник приділяв маршрутам руху українських військових колон, які переправлялись через річку Сіверський Донець у напрямку Бахмута. Також він передавав агресору координати місцевих заводів та залізничної інфраструктури.

Ці дані росіяни використовували для підготовки повітряних ударів по українських об'єктах, у тому числі з використанням дронів.

Для передачі розвідданих російський агент через заборонену соцмережу "Одноклассники" перебував "на зв'язку" із розвідником штурмового батальйону спецназу ГРУ, навідником танкової роти ворожої тактичної групи "Купол" і розвідником-сапером батальйонів спецпризначення "ДНР".

Як уточнили в Офісі генпрокурора, слідчі повідомили чоловікові про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Наразі суд взяв колаборанта під варту.

Вироки зрадникам України - новини

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому 32-річного мешканця Куп'янська засудили до 12 років тюрми за колабораціонізм. Чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупантами та увійшов до складу "взводу патрульної служби" росіян на захопленій Харківщині. Псевдоправоохоронець патрулював вулиці та незаконно затримував людей.

А раніше Служба безпеки України затримала російського агента, який передавав окупантам розвіддані про дислокацію та переміщення ЗСУ в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька Донецької області. Затриманий мешканець Торецька входить до близького оточення одного з керівників "МДБ ДНР" в окупованій Горлівці.

Також СБУ затримала ще одну зрадницю, котра збирала для росіян розвіддані про місця базування та переміщення ЗСУ на Бахмутському напрямку. Перш за все вона намагалась встановити координати вогневих позицій, фортифікаційних споруд і системи ППО українських захисників.

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