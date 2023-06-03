Колаборанта арештували, йому загрожує до 15 років тюрми.

Служба безпеки України затримала у Херсоні чинного посадовця обласної військової адміністрації, який під час окупації міста працював на росіян та їздив на стажування до Москви.

Як повідомляє СБУ, у період тимчасової окупації Херсона чоловік добровільно погодився увійти до створеного росіянами "головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області" та став "старшим експертом відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру".

На цій "посаді" колаборант відповідав за підготовку так званих експертиз фінансової діяльності підприємств, які загарбники використовували для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників українських компаній.

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За даними слідства, під час роботи на окупантів чоловік їздив до Москви на "курси підвищення кваліфікації".

"Після визволення обласного центру фігурант спочатку "заліг на дно", а згодом знову влаштувався до місцевої ОВА. Втім, співробітники СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за адресою його проживання правоохоронці знайшли роздруковані закони, накази та інструкції МВС РФ щодо підготовки судових експертиз та документи, які підтверджують його стажування в Москві.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Суд взяв колаборанта під варту без альтернативи внесення застави, йому загрожує до 15 років тюрми.

Колаборанти в Україні

Як повідомляв УНІАН, 26 травня до 12 років ув’язнення засудили колаборанта з Куп’янська Харківської області, який став псевдоправоохоронцем при окупаційній владі.

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