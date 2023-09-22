Найактивніші користувачі вже навіть підготували дотепні меми.

День потужної "бавовни" у Криму не залишив байдужими як українців, так і Z-патріотів. Втім, реакції та емоції кардинально різні. УНІАН зібрав найцікавіші реакції на цю "вибухову" подію.

"Приліт" по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі викликав у росіян непідробну паніку та істерику. Мережа просто вибухнула коментарями про те, чому не спрацювала розхвалена російська ППО, "аналогів якої немає".

"Штаб збив ракету собою"

Росіяни та проросійські жителі українського Криму обурені, що українська ракета без проблем обійшла ППО та чітко уразила один з найважливіших військових об'єктів окупантів на півострові. Натомість українці вже навіть приготували кілька дуже дотепних мемів. Ось підбірка найкрасномовніших реакцій.

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Атака на російський штаб у Севастополі

22 вересня в окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи, місцеві канали заявляють про ракетну атаку.

Російські загарбники пустили димову завісу над Севастопольською бухтою, проте повідомляють і про чорний дим. Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару.

У мережі з'явилися перші кадри зруйнованої будівлі штабу Чорноморського флоту російських окупантів. Очевидно, ракета влучила просто у ціль, уразивши військовий об'єкт противника. Внаслідок удару штаб ЧФ РФ зазнав значних руйнувань, спалахнула пожежа.

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