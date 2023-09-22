Світлини та відеоролики з місця події свідчать про те, що ракета чітко уразила ціль.

У мережі з'явилися перші кадри зруйнованої будівлі штабу Чорноморського флоту російських окупантів.

Телеграм-канал "Mash на волне" показав, як виглядала будівля відразу після ракетного удару по ній. Очевидно, ракета влучила просто у ціль, уразивши військовий об'єкт противника. Внаслідок удару штаб ЧФ РФ зазнав значних руйнувань, спалахнула пожежа.

Тим часом кримські пабліки публікують фото наслідків удару по штабу російського флоту. Фото свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки. Наразі окупанти попереджують про небезпеку повторних ударів.

Приліт по базі ЧФ РФ

Нагадаємо, що 22 вересня в окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи, місцеві канали заявляють про ракетну атаку.

Російські загарбники пустили димову завісу над Севастопольською бухтою, проте повідомляють і про чорний дим. Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару.

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