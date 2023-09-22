На фото можна побачити густий дим.

В окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи, місцеві канали заявляють про ракетну атаку.

Російські загарбники пустили димову завісу над Севастопольською бухтою, проте повідомляють і про чорний дим. Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару.

"Біля театру Луначарського впав осколок. Велике прохання при виявленні подібних елементів - не підходити і дзвонити в 112. На місце виїхали всі оперативні служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він у Telegram.

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Оновлено о 13:30: У мережі повідомляють, що в районі аеродрому Бельбек працює протиповітряна оборона, також "голосно" в гарнізоні Гвардійського і Саках.

Крім того, перекрито рух по Кримському мосту, також призупинив рух морський пасажирський транспорт.

Оновлено о 13:40: Развожаєв заявляє, що можлива ще одна атака. "Прохання не виїжджати до центру міста. Не виходити з будівель. Всім, хто знаходиться поряд зі штабом флоту - при звуках сирени, пройти в укриття", - пише він.

За його словами, на місці удару працюють рятувальники, в готовність приведено аеромобільне угруповання.

Оновлено о 13:45: Канал "Кримський вітер" повідомляє, що вибухи лунають у Бахчисарайському та Сімферопольському районах, а також у районі Первомайського та Червоногвардійського.

За словами очевидця, збитий безпілотник упав у Севастопольську бухту. Також у Бахчисараї в районі військової частини на вул. Сімферопольська, 2 помітили гриб диму.

Оновлено о 13:50: У мережі діляться знімками штабу Чорноморського флоту після удару.

Вибухи в Севастополі сьогодні: що відомо

Нагадаємо, вранці російські загарбники вже перекривали міст і пускали димову завісу. Повідомлялося про роботу ППО по невідомих цілях.

Пізніше в російському Міністерстві оборони заявили, що збили одну українську керовану ракету і два безпілотні літальні апарати.

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