На деяких позиціях співвідношення сил становить 6 до 100 на користь агрессора.

В ці дні у битві за Авдіївку російська армія зазнає таких втрат, яких не мала у жодній іншій битві цієї війни. При цьому ворог зберігає шалену перевагу в силах над оборонцями міста. Про це повідомив заступник командира 3 ОШБр, екс-командир полку "Азов" Максим Жорін.

За його словами, росіяни не рахуються зі своїми втратами, і Силам оборони теж важко рахувати вбитих ворогів через величезні масштаби. Жорін зауважив, тільки "за один накат на одну позицію" вчора було ліквідовано 80 загарбників.

"Загалом, нам вже вдалось знищити більше 4 тисяч російських військових. Масштаби ах***вші. Таких втрат, як в боях за Авдіївку, думаю, вони ще ніде не мали. Об українські сили РФ "стирає" зараз мінімум 6 бригад російської армії, плюс одну бригаду "ДНР", спецназ ГРУ і якихось їхніх ССО-шників", – пояснює заступник комбрига.

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При цьому Жорін не уточнив, чи були ці 4 тисячі російських загарбників вбиті саме силами 3-ї штурмової бригади, яка зайшла в місто кілька днів тому, чи це втрати агресора на цій ділянці за весь час російського наступу на місто, який почався у жовтні.

Жорін також зауважує, що агресор зберігає значну чисельну перевагу. За його словами, на деякі позиції, де тримають оборону 6 українських бійців, росіяни кидають на штурм по 100 своїх вояк.

Ситуація в Авдіївці: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні військове командування ухвалило рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки, яка стримувала агресора кілька місяців. Як пояснив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, рішення відійти було ухвалено з метою збереження особового складу і поліпшення оперативної обстановки.

Пізніше він уточнив, що українські підрозділи з незначними втратами вийшли з цієї позиції. За його словами, станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів не було. Генерал також повідомив, що ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу: в результаті обстрілів підпалив цистерну із залишками нафталіну та зчинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли. Під прикриттям густого диму росіяни намагаються штурмувати позиції українських захисників.

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