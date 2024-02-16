Захисники Авдіївки кажуть, що ворог не шкодує жодних сил, аби захопити місто.

На Авдіївському напрямку дуже важко, бо російські окупанти кинули на штурм всі наявні в них ресурси. Прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону припустив, що шалений тиск російських військ пов’язаний з політичним рішенням по негайному захопленню Авдіївки.

"Тиск з боку росіян просто надзвичайний. Росіяни кидають всю могутність своєї армії, яка є, не тільки велику кількість піхоти, але й бронетехніку, FPV, КАБи, фосфорні боєприпаси. Гази різного гатунку [застосовують]: не так багато, але є випадки, вони не смертельні, проте виводять з ладу людину. Тобто, вони не бережуть нічого, це явно в них якесь принципове політичне рішення по штурмам", - акцентував Бородін.

На думку військового, така інтенсивність боїв за Авдіївку пов'язана із політичним рішенням захопити місто.

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"Вагнера" (в Бахмуті - УНІАН) використовували нещадно зеків в першу чергу, тому що в їх розумінні нема кого було берегти. А тут, росіяни під час штурмів втрачають велику кількість броньованої техніки, втрачають велику кількість особового складу саме регулярних бригад РФ та спецназу ГРУ. Тобто, це навчені люди, а не зеки. По факту частина з них - це еліта російської армії, але вони всі йдуть в м'ясорубку. Тому, я вважаю, що в них є якась принципова позиція, незважаючи на будь-які наслідки, вони повинні забрати [Авдіївку]", - пояснив Бородін.

Він додав, що російські війська постійно посилюються резервами, тому скільки б окупантів не знищували, менше їх не стає. "В інших випадках - без резерву і додатково приданих сил - вони б вже не були в бойовій готовності. А за рахунок резервів, вони постійно долучають нові і нові сили. Зараз по факту нас штурмує дві армії, угруповання, яке складається з бригад", - зазначив Бородін.

За словами прес-офіцера, в обороні Авдіївки 3-я окрема штурмова бригада налагодила взаємодію з різними підрозділами та застосовує військовий досвід, якого набули на Бахмутському напрямку.

"Грубо кажучи, ми зайшли одразу в критичну ситуацію, але ще до того, коли ми заходили, вона вже була критична. (...) Багато позицій ворог має можливість обстрілювати майже на 360 градусів. [Це] не дає можливість сказати, що якось ситуація більш-менш стабільна. Вона дуже динамічна і знаходиться в досить серйозному критичному становищі", - підкреслив він.

У той же час Бородін запевнив, що українська логістика в Авдіївці працює, хочча кожну поставку доводиться проводити як "маленьку військову операцію".

Ситуація в Авдіївці: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що ухвалено рішення відійти з ключової позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Бригадний генерал зазначив, що в місті Авдіївка заблокованих підрозділів немає, а рішення відійти ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи стан справ на передовій, наголосив, що детально розуміє ситуацію в Авдіївці. Він зауважив, що українське військове керівництво у першу чергу має забезпечити менші втрати серед українських солдат та забезпечити збереження життя захисників.

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