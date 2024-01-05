За добу відбулось 56 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими окупантами.

Російські загарбники безуспішно намагались прорвати оборону Збройних сил України на Бахмутському напрямку і вибити з плацдармів лівобережжя Дніпра на Херсонщині.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook. "Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

Зокрема, на Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили 7 атак противника в районі Синьківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

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При цьому, на Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

Разом з тим, на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

Крім того, на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 16 - поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де противник безуспішно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. У цій місцевості ворог 15 разів намагався прорвати оборону українських військ. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинилися Красногорівка, Гергіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

Водночас, на Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Золота Балка, Іванівка, Садове, Херсон, Благовіщенське, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Солончаки Миколаївської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Червоний Маяк Херсонської області.

"Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат", - сказано у зведенні.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські розвідники провели рейд на територію Бєлгородської області. Вони повідомили про здійснення комплексу "спеціальних дій" на російській території.

За даними Генштабу Збройних сил України, від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні 363 070 своїх військових.

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