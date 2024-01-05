Внаслідок вогневого нальоту ворог зазнав втрат, кількість ліквідованих окупантів уточнюється.

Українські розвідники завдали ворогу чергових втрат, здійснивши рейд на територію Бєлгородської області РФ.

Як повідомляють у Головному управлінні розвідки України, у зв’язку з почастішанням випадків диверсій з боку росіян й заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону та страждають від атак агресора, наші воїни-розвідники реалізували комплекс спеціальних дій.

Так, що відповідно до здобутих розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії РФ запланувало перевірку через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби. Перед приїздом московських "ревізорів" рядові загарбники стали проводити активні інженерні роботи.

"Аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та здійснили спецоперацію. Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється", - повідомляє ГУР.

Війна в Україні - операції розвідки

Як повідомляв УНІАН, з регулярністю ГУР інформує про спецоперації на тимчасово окупованих росіянами територіях, зокрема у Криму.

Найгучніші пов’язані з висадкою українського десанту на півострів у рамках реалізації заходів з деокупації Криму. Зокрема, 4 жовтня стало відомо, що бійці ГУР Міноборони України на човнах дісталися до Криму, висадилися на його території та відкрили вогонь по російських загарбниках. У ГУР пояснили, що це була операція диверсійно-розвідувального характеру.

Також 24 серпня - у День Незалежності України, українським розвідникам вдалося висадитися на території мису Тарханкут, який також знаходиться на території півострова. Між нашими захисниками та супротивниками був бій.

Українськими силами безпеки та оборони також проведено низку спецоперацій по ураженню ворожих військових об’єктів у Криму, у тому числі ВМС РФ. Завдяки цьому ракетоносії окупантів тепер відійшли до Новоросійська, в результаті чого зменшилась кількість ракетних атак з моря по території України.

4 січня ЗМІ дізналися, що на челябінському аеродромі "Шагол" згорів російський бомбардувальник Су-34. Журналісти писали, що ліквідація ворожого борту - спецоперацію на території РФ, яку організувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Пізніше в ГУР МО показали відео, на якому зображено, як горить ворожий борт. У розвідці підкреслили, що "причини загоряння літака уточнюються".

А наприкінці грудня українські воїни під час однієї спецоперації знищили три Су-34 противника.

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