Це також допоможе зміцнити економіку України.

Швеція допоможе фінансувати закупівлю і доставку пшениці з України в країни, де ризик масового голоду найбільш високий.

Про це йдеться в повідомленні уряду Швеції.

Також уряд прийняв рішення про виділення Україні півмільярда крон на реконструкцію та гуманітарну підтримку.

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"Завдяки сьогоднішньому рішенню Швеція надасть велику підтримку в майбутньому процесі відновлення, в тому числі для сталого управління зруйнованою інфраструктурою. Швеція також візьме на себе координуючу відповідальність за управління відходами та їх переробку при відновленні України, про що просив президент Зеленський, коли прем'єр-міністр Магдалена Андерссонс відвідала Київ у липні", - йдеться в повідомленні.

"Купуючи 40 000 тонн пшениці і відправляючи її, Швеція сприяє полегшенню людських страждань, які російська агресія посилила для мільйонів людей, які страждають від голоду в інших частинах світу. Це знижує гострий ризик голодування. Це також зміцнює економіку України і незалежність країни", - зазначає міністр допомоги Матильда Ернкранс.

Нагадаємо, Швеція виступає проти повної заборони на видачу віз росіянам.

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