За словами міністра, повне припинення видачі російських віз може призвести до помилок.

Уряд Швеції хоче бачити обмеження, але не повну зупинку видачі віз громадянам РФ.

Про це повідомив міністр міграції Андерс Ігеман, повідомляють шведські ЗМІ.

"Я думаю, що повну зупинку було б важко і невдало реалізувати. З іншого боку, суворе обмеження, наприклад, шляхом скасування спрощеної візової процедури — це те, до чого ми, Естонія, Фінляндія та інші прагнули в ЄС", — зазначив Ігеман.

За словами міністра, повне припинення видачі російських віз може призвести до помилок.

"Ми хочемо, щоб санкції в першу чергу вдарили по політичній та економічній еліті Росії. Якщо ви введете повну зупинку видачі віз, це буде означати, що в ЄС не зможуть приїжджати дисиденти або дослідники, а обмін з Росією, можливо, нам все ще потрібен", — вважає Ігеман.

Нагадаємо, Байден підписав документи про підтримку США вступу Швеції і Фінляндії в НАТО. Президент США зазначив, що Росія хотіла ослаблення НАТО, але натомість відбувається його посилення.

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