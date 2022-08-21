Уряд Швеції хоче бачити обмеження, але не повну зупинку видачі віз громадянам РФ.
Про це повідомив міністр міграції Андерс Ігеман, повідомляють шведські ЗМІ.
"Я думаю, що повну зупинку було б важко і невдало реалізувати. З іншого боку, суворе обмеження, наприклад, шляхом скасування спрощеної візової процедури — це те, до чого ми, Естонія, Фінляндія та інші прагнули в ЄС", — зазначив Ігеман.
За словами міністра, повне припинення видачі російських віз може призвести до помилок.
"Ми хочемо, щоб санкції в першу чергу вдарили по політичній та економічній еліті Росії. Якщо ви введете повну зупинку видачі віз, це буде означати, що в ЄС не зможуть приїжджати дисиденти або дослідники, а обмін з Росією, можливо, нам все ще потрібен", — вважає Ігеман.
Нагадаємо, Байден підписав документи про підтримку США вступу Швеції і Фінляндії в НАТО. Президент США зазначив, що Росія хотіла ослаблення НАТО, але натомість відбувається його посилення.