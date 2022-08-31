Він передбачає передачу артилерійських боєприпасів на суму 500 мільйонів шведських крон.

Королівство Швеція надає Україні сьомий пакет військової допомоги.

Про це міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде повідомила у мікроблозі Twitter.

"Уряд презентує сьомий військовий пакет для Міністерства оборони України із артилерійськими боєприпасами на суму 500 мільйонів шведських крон. Це не останній пакет. Управління з матеріального забезпечення Швеції і Збройні сили визначать можливість надання шведських самохідних артилерійських установок Archer, переносних зенітно-ракетних комплексів RBS70 та іншої допомоги. Швеція виступає на стороні України", - наголосила Лінде.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Збройні сили Швеції відрядили до Великої Британії близько 120 інструкторів з метою проведення базової військової підготовки громадян України.

Також міністр оборони Швеції допустив можливість виробляти зброю для потреб України.

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