Загалом над Чорним море не дуже висока активність російських літаків.

Над акваторією Чорного моря вперше за тривалий час з’явився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 Росії – у Військово-морських силах ЗС України констатують, що це нестандартна ситуація.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Зокрема його попросили прокоментувати ситуацію про те, що ввечері 2 серпня в акваторії Чорного моря зафіксували появу стратегічної ворожої авіації – літака Ту-22М3, відбулися пуски ракет й незабаром стало відомо, що у Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи.

"Я навіть зараз не готовий пригадати, коли востаннє їх (літаки стратегічної авіації – УНІАН) тут бачили. Це були тоді носії "Кинджалів", й здебільше то були сигнали навіть не для нас, а для тих подій, які відбувалися у Середземномор’ї. Тому та ситуація, яка була озвучена (поява Ту-22М3 в акваторії Чорного моря – УНІАН) - трохи нестандартна ситуація", - сказав Плетенчук.

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За його словами, наразі ця ситуація аналізується.

Він зазначив, що загалом над Чорним море дуже висока активність російських літаків – за добу відбуваються десятки літаковильотів – літаків, гелікоптерів різноманітних дронів. Щодо найменування безпілотників, то це від найстаріших зразків до найновіших

"Те саме стосується авіації. Ми тут бачили застосування навіть літака п’ятого покоління Су-57, це й старенькі літаки Бє-12, Бє-200. Тобто кожен з них виконує якісь свої функції, свої завдання, деякі застосовують для ведення розвідки, деякі - для патрулювання. Для протидронової боротьби – більше гелікоптери", - розповів речник.

Він додав, що також для завдання ударів застосовується тактична авіація, "а от стратегічна авіація тут нечастий гість".

Не зважаючи на те, що російські кораблі вдалося відтиснути від узбережжя Чорного моря, зокрема, на Одещині, у повітрі все ще домінують ворожа авіація, констатував представник ВМС.

Ситуація на півдні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 3 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що пошкоджень зазнали 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів. Постраждали семеро людей, вранці рятувальники ще ліквідували наслідки російського ракетного удару про по житловому району Миколаєва.

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