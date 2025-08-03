У ніч на 3 серпня окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім і додав, що наразі відомо, що 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.

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"Постраждали семеро людей - чотирьом із них медичну допомогу надано на місці. Станом на ранок у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно", - деталізував Кім.

Кпім того, за його даними, у Миколаївському районі ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Там обійшлось без Постраждалих.

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