У 2014 році він перейшов на бік росіян.

Екс-військовий Збройних сил України Денис Подобєдов, який у 2014 році перейшов на бік окупантів, зараз керує їхніми силами ППО у Криму.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що ДБР заочно повідомило про підозру 9 колишнім військовослужбовцям групи зенітних дивізіонів однієї з військових частин Збройних Сил України, які перейшли на бік ворога після окупації АР Крим.

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Серед підозрюваних – начальник штабу, командир батареї, заступники командирів дивізіонів та інші офіцери. Ці екс-військові сприяли окупації Криму, а після повномасштабного вторгнення РФ в Україну більша частина з них продовжила воювати на стороні загарбників.

Один із зрадників - Подобєдов Денис. Наразі обіймає посаду заступника командира зенітного ракетного полку та керує російськими силами ППО в Криму.

Усі дев’ятеро підозрюються у дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 408 та ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, РФ навесні 2014 року незаконно анексувала український Крим. Рано вранці 24 лютого 2022-го російські війська здійснили повномасштабне вторгнення на материкову частину України, зокрема, з території захопленого півострова.

Наприкінці літа у Криму пролунали вибухи на військових об'єктів, зокрема, були знищені ворожі літаки, які вилітали бомбити материкову частину нашої держави.

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