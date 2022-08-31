Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що окупований Крим досі постачає угрупованню ворога на півдні боєприпаси і техніку. Україні треба вирішити це питання.
Про це йшлося в ефірі FREEDOM.
На його думку, ціллю атак ЗСУ в Криму в рамках деокупації півострова буде Кримський міст. Але для його знищення Україні треба ракети потужніші за ті, якими б'ють по Антонівському мосту в Херсоні.
"Як тільки з'явиться можливість – ми почнемо атаки на Кримський міст, а далі – подивимося, як у нас це буде виходити. Потрібен тип озброєння. Ви подивіться, скільки вже (снарядів) HIMARS ми витратили на Антонівський міст – але міст стоїть. Потрібно щось потужніше", – вважає Жданов.
Він зазначив, що одна далекобійна ракета ATACMS завдала б куди більше шкоди логістиці ворога, ніж наявні боєприпаси до HIMARS.
"Одна ракета ATACMS обвалила б проліт мосту, і ми б це питання закрили ... Адже ми місяць ведемо обстріли того ж Антонівського мосту", – сказав експерт.
Війна в Україні: актуальні дані
Росіяни продовжують наступати на Донбасі. Як повідомив Генштаб уранці, противник намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, успіху не мав, відійшов.
Провалом для ворога закінчився і штурм у напрямках Красногорівки та Мар’їнки.
Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках – в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.
Крім того, ЗС РФ перегруповуються коштом погано навчених добровольців з третього армійського корпусу на Запорізькому напрямку з метою відновлення наступу.
Це, підказують аналітики з Інституту вивчення війни, свідчить про те, що контрнаступ ЗСУ, офіційно оголошений кілька днів тому, змушує ворога змінювати пріоритети.
Також експерти вважають, що Росія перейде до оборони Мелітополя – важливого логістичного вузла між Ростовською областю та півднем.
Війська України продовжують здійснювати вогневий вплив на логістичні шляхи росіян у Херсоні, перешкоджаючи противнику поповнювати живу силу, боєприпаси й техніку.