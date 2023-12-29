Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Сили оборони України продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

Зокрема, в зоні відповідальності Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

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При цьому, на Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

Водночас, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Також, на Мар’їнському напрямку українські воїни стримують ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 6 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Крім того, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. "Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав гідну відсіч та відступив", - йдеться у зведенні.

Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати Росії в Україні - останні дані

Минулої доби українські бійці ліквідували 850 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять близько 357 520 осіб.

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