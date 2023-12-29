Сили оборони за добу знищили 850 окупантів / фото 22 окрема механізована бригада

Українські воїни попри важкі умови на фронті женуть окупантів з нашої землі. Сили оборони України за минулу добу знищили 850 російських загарбників.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook повідомляється, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 грудня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 357 520 осіб (850 за минулу добу);
  • танків ‒ 5953 (+13) одиниці;
  • бойових броньованих машин ‒ 11033 (+18);
  • артилерійських систем – 8417 (+26);
  • реактивних систем залпового вогню – 938 (+3);
  • засоби ППО ‒ 620 (+3);
  • літаків / гелікоптерів – 329 / 324;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6539 (+36);
  • крилаті ракети ‒ 1620;
  • кораблі/катери ‒ 23;
  • підводні човни - 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11215 (+35);
  • спеціальна техніка ‒ 1254 (+7).
Загальні бойові втрати Росії в Україні станом на 29 грудня 2023 року / інфографіка УНІАН

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