Також знищено 13 танків, 18 бойових броньованих машин та 26 артилерійських систем.

Українські воїни попри важкі умови на фронті женуть окупантів з нашої землі. Сили оборони України за минулу добу знищили 850 російських загарбників.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook повідомляється, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 грудня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 357 520 осіб (850 за минулу добу);

танків ‒ 5953 (+13) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 11033 (+18);

артилерійських систем – 8417 (+26);

реактивних систем залпового вогню – 938 (+3);

засоби ППО ‒ 620 (+3);

літаків / гелікоптерів – 329 / 324;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6539 (+36);

крилаті ракети ‒ 1620;

кораблі/катери ‒ 23;

підводні човни - 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 11215 (+35);

спеціальна техніка ‒ 1254 (+7).

Ситуація на фронті станом на 29 грудня - останні новини

28 грудня росіяни протягом дня 13 разів штурмували позиції українських захисників на лівобережжі Дніпра на Херсонщині.

Відео дня

29 грудня у всіх областях України пролунала повітряна тривога. Ворог ще вночі запустив по нашим територіям дрони "Шахед". Також є загроза балістичного удару.

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