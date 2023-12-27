Тепер ЗСУ можутьбільш вільно та безпечно діяти вздовж узбережжя Дніпра та в тилових районах на західному березі Херсонської області.

Російські окупанти після збиття ЗСУ одразу кількох винищувачів минулого тижня знизили темпи своїх операцій на східному березі Херсонської області. Щоб не ризикувати авіацією, загарбники вирішили підвести далекобійну артилерію ближче до річки Дніпро.

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті повідомляють про зменшення активності російської авіації 24 і 25 грудня після втрати 5 винищувачів, серед яких 4 Су-34 та один Су-30СМ.

26 грудня речник Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що на східному березі Херсонської області стало вдвічі менше наземних атак ворога на позиції наших військ порівняно з попереднім середнім показником у 30 штурмів на день.

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За її словами, знищення кількох російських літаків послабило здатність противника закидувати плануючими бомбами. Щоб компенсувати відсутність авіаційної підтримки окупанти розгорнули великокаліберну артилерію та РСЗВ на лівому березі Херсонської області.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат 25 грудня також повідомляв, що російські війська припинили ведення активних бойових дій на Херсонському напрямку після знищення винищувачів. Того ж дня російський "воєнкор" підтвердив, що авіація РФ в Херсонській області не працює вже протягом останніх трьох днів.

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, військові РФ не змогли відновити кількість літаків Су-34/34М до рівня перед повномасштабною війною, і тепер повинні доповнити бойові дії літаків Су-34/34М старішим літакам Су-24. При цьому ворог рідко розгортає Су-34/34М на своїх базах в окупованому Криму, ймовірно, намагаючись сховати їх від ударів ЗСУ.

На думку аналітиків ISW, окупанти нещодавно посилили використання плануючих бомб проти українських військ на правому березі Херсонської області частково через успішне придушення бійцями ЗСУ далекобійної артилерії окупантів.

"Однак російські війська, можливо, наразі вважають за краще підвести далекобійну артилерію ближче до берегової лінії річки Дніпро, ніж ризикувати знищенням більшої кількості літаків", - пояснюється у звіті.

Експерти вважають, що потенційне розгортання російської далекобійної артилерії ближче до лінії фронту може надати ЗСУ можливість легше вражати ці види озброєння та більш вільно та безпечно діяти вздовж узбережжя Дніпра та в тилових районах на західному березі Херсонської області.

Знищення російської авіації

Як писав УНІАН, Су-34 - це єдиний тип літаків у російському арсеналі, які можуть виявляти і атакувати цілі в найкоротші терміни, що обумовлено наявністю певної комбінації датчиків, авіоніки і "розумного" озброєння

Довоєнний флот РФ налічував біля 150 Су-34. Москва не може витримати поточний рівень втрат, не кажучи вже про потенційно вищий рівень втрат.

Водночас інші експерти зазначають, що втрати Росії в авіації під час повномасштабної війни в Україні не є критичними.

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