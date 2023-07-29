Сили оборони ЗСУ системно вибивають окупантів на Таврійському напрямку. За минулу добу ворог втратив дві роти особового складу.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.
"Зокрема, українські військові звільнили Старомайорське на Донеччині і закріплюються на досягнутих рубежах", - вказав він.
За його словами, минулої доби окупанти 17 разів атакували позиції армії України. Загалом росіяни реалізували 666 обстрілів, однак ЗСУ не залишили удари без відповіді: було виконано 1510 вогневих завдання та знищено 19 одиниць техніки ворога, вказав Тарановський.
Зокрема, ліквідовано 8 складів боєприпасів РФ, 2 танки, три типи БПЛА "Zala", "Еленор" та "Supercam", гармату 2А36 "Гіацинт-Б", 4 ББМ та автомобільну техніку РФ.
Британська розвідки повідомила про загострення на фронті
Нагадаємо, зранку 29 липня Міноборони Британії у своєму звіті зазначало, що на окремих ділянках фронту України спостерігається загострення бойових дій.
Британська розвідка повідомила, що йдеться про окремі сектори Запорізької і Донецької області. Там за останні дві доби дуже "гаряче": тривають бої між ЗСУ та окупантами.