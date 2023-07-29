ЗСУ знищили дві роти окупантів протягом минулої доби.

Сили оборони ЗСУ системно вибивають окупантів на Таврійському напрямку. За минулу добу ворог втратив дві роти особового складу.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

"Зокрема, українські військові звільнили Старомайорське на Донеччині і закріплюються на досягнутих рубежах", - вказав він.

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За його словами, минулої доби окупанти 17 разів атакували позиції армії України. Загалом росіяни реалізували 666 обстрілів, однак ЗСУ не залишили удари без відповіді: було виконано 1510 вогневих завдання та знищено 19 одиниць техніки ворога, вказав Тарановський.

Зокрема, ліквідовано 8 складів боєприпасів РФ, 2 танки, три типи БПЛА "Zala", "Еленор" та "Supercam", гармату 2А36 "Гіацинт-Б", 4 ББМ та автомобільну техніку РФ.

Британська розвідки повідомила про загострення на фронті

Нагадаємо, зранку 29 липня Міноборони Британії у своєму звіті зазначало, що на окремих ділянках фронту України спостерігається загострення бойових дій.

Британська розвідка повідомила, що йдеться про окремі сектори Запорізької і Донецької області. Там за останні дві доби дуже "гаряче": тривають бої між ЗСУ та окупантами.

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