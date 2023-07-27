Російські військові 15 разів атакували позиції українських захисників.

Збройні сили України на Таврійському напрямку продовжують стримувати атаки окупантів, а на деяких ділянках фронту навіть атакували.

Як повідомляє прес-центр Таврійського напрямку, Сили оборони за добу ліквідували понад дві роти окупантів.

Зазначається, що ворог зосереджує головні зусилля на Таврійському напрямку у районі Авдіївки та Мар'їнки. Водночас на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках вони намагаються оборонятися.

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Протягом останньої доби російські військові 15 разів атакували позиції ЗСУ та півтисячі разів обстріляли їх. Ворог застосував танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Українськ воїни успішно відбили атаки в районі Авдіївки, а також стримали наступ поблизу Мар'їнки. При цьому ЗСУ продовжують атакувати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюють на рубежах та працюють артилерією.

Ракетні підрозділи та артилерія ЗСУ за добу на Таврійському напрямку виконали 1288 вогневих завдань. Завдяки потужним діям наших військових втрати противника склали понад дві роти пораненими та вбитими, було знищено 15 одиниць техніки ворога.

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Як раніше повідомляв УНІАН, станом на ранок 27 липня Росія втратила близько 244 270 (+590) осіб.

На сході країни противник протягом минулої доби атакував та намагався відновити положення на певних позиціях, але успіхів не мав. Загалом протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень з ворогом.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначає, що серед російських окупантів продовжують поширюватися панічні настрої, зросла кількість випадків дезертирства та самокаліцтва.

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