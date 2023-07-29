Зокрема, йдеться про посилення бойових дій на південь від міста Оріхів у Запорізькій області і про звільнення села Старомайорське у Донецькій області.

На лінії фронту в окремих секторах Запорізької і Донецької області в останні дві доби спостерігається загострення бойових дій між Силами оборони України і загарбницькими російськими військами.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки.

"Впродовж останніх 48 годин сталося загострення бойових дій у двох секторах на півдні України", - йдеться у зведенні.

Зокрема, на південь від міста Оріхів бойові дії зосереджувались біля села Роботине (Токмацька громада), де діє 58-ма загальновійськова армія РФ.

Водночас, за 80 км на схід українські сили завдали поразки частинам російських повітряно-десантних сил 247-го гвардійського повітрянодесантного полку РФ для звільнення села Старомайорське (Донецька область).

"Тим часом, на півночі, інші підрозділи повітряно-десантних сил (ВДВ РФ) продовжували наступальні операції у Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але не досягли великих успіхів", - йдеться у звіті.

ЗСУ звільнили Старомайорське у Донецькій області

Як повідомляв УНІАН, українські військові 27 липня звільнили Старомайорське на Донеччині і закріплюються на досягнутих рубежах. Звільнення населеного пункту надає українським силам змогу просуватися далі.

Російські окупанти довгі місяці блокували просування українських військ на Донеччині, контролюючи висоти в Старомайорському. Тут також базувався підрозділ ворожих десантників. У липні 2023 року українські сили зайшли в Старомайорське, йшли важкі вуличні бої з тактичним успіхом.

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