Йдеться про успішні наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

У результаті системного тиску Сили оборони Таврійського напрямку мають успіхи і просунулися на півтора кілометра углиб противника.

Про це повідомляє Об’єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що йдеться про успішні наступальні дії військ та ударних підрозділів угрупування "Таврія" на Мелітопольському напрямку.

"Йде закріплення на досягнутих рубежах, проводиться розмінування та аеророзвідка місцевості", - повідомляє прес-центр.

В повідомленні сказано, що працює українська артилерія по виявлених цілях противника та здійснюються заходи контрбатарейної боротьби.

Зазначається, що протягом минулої доби ворог 18 разів атакував українські позиції та здійснив 450 обстрілів.

В повідомлення зазначається, що за останню добу втрати ворога – 146, а поранено - 229 окупантів, а також четверо взято в полон. Також нищено 15 одиниць озброєння та військової техніки противника, зокрема, чотири бойові броньові машини, два БпЛА "Supercam", самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація" та автомобільна техніка. Також було знищено склад боєприпасів ворога.

Просування військ "Таврія" - що відомо

Нагадаємо, 20 червня командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський констатував просування наших сил на цьому напрямку.

При цьому зазначав, що за добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад п’ять рот, ліквідовано майже 50 одиниць ворожої техніки та 5 місць зберігання зброї.

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