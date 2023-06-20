За добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше п’яти рот, ліквідовано майже 50 одиниць ворожої техніки та 5 місць зберігання зброї.

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський констатує просування наших сил у зоні його відповідальності.

Командувач повідомив, що за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше п'яти рот (у роті може бути від 80 до 250 осіб залежно від країни, - УНІАН).

"Знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки противника. Зокрема 13 танків, 7 одиниць БМП, БТР, БпЛА "Supercam", БпЛА "Shahed-136", 4 гаубиці 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", зенітний ракетний комплекс "Бук", 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", РЛС "Зоопарк", важка вогнеметна система "Сонцепьок", - зазначив Тарнавський.

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Він додав, що також було знищено п'ять місць зберігання боєприпасів ворога.

Війна в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, навмисний підрив росіянами дамби Каховської ГЕС, дав їм можливість вивільнити військові підрозділи, що були на цьому напрямку, для перекидання на інші, зокрема - на Запорізький (Таврійський) напрямок.

Своєю чергою міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров зазначив, що російські окупанти вже активно пересувають живу силу та техніку, що раніше були задіяні в Херсонській області, на Запорізький напрямок.

Відомо, що за останні тижні українські сили деокупували низку населених пунктів, зокрема Лобкове, Левадне, Новодарівка Запорізької області, Нескучне, Сторожеве, Благодатне, Макарівка на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.

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