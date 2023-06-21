На Мар’їнському напрямку за добу було відбито 11 ворожих штурмів в день та 3 штурми вночі.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів про оперативну ситуацію на Таврійському напрямку.

"Підрозділами ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку, протягом доби було виконано 1 тис. 119 вогньових завдань. Це дуже важлива цифра", - акцентував Шершень в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, за минулу добу Сили оборони Таврійського напрямку мали максимальну концентрацію на наступальних діях на півдні.

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"Мається на увазі Бердянський та Мелітопольський напрямки. Тут тривають важкі бої, але з просуванням, йдеться про вектор наших атак Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка. Маємо частковий успіх і закріплюємося на досягнутих рубежах. Ворог намагається за будь-що не допустити просування наших військ і несе великі втрати", - підкреслив Шершень.

Також він розповів про оборонну операцію на Таврійському напрямку, де найгарячішою точкою щодо протистояння з російськими загарбниками залишається Мар’їнський напрямок.

"На сході Донецької області ворог продовжує штурмувати з флангів і має завдання оволодіти Мар’їнкою та створити умови для охоплення Авдіївки. Це вкладається вкладаються в загальну стратегію російських окупаційних військ – вийти на адміністративні кордони Донецької області. Сили оборони Таврійського напрямку надійно обороняються, тримають оборонні редути в районі Мар’їнки. Так, на Мар’їнському напрямку, із завданнями оволодіти взводними опорними пунктами першого ешелону, ворог штурмовими групами вчинив просто шалені 11 штурмів в день, вночі було зафіксовано 3 штурми. Противник успіху не мав, даємо відсіч", - акцентував Шершень.

Він додав, що фіксуються намагання ворога підтягнути резерви під Мар’їнку, щоб прорвати оборону українських сил.

"Фіксуємо і точно знаю, що один з загонів "Шторм-Z" зазнав великих втрат і відводиться для відновлення своєї боєздатності, так буде і з іншими. Наші бійці добре знають свого ворога і вміють ефективно з ним воювати", - підкреслив Шершень.

Війна в Україні - ситуація на фронті

21 червня згідно ранкової інформації від речника Генештабу ЗСУ Андрія Ковальова Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку. ЗСУ продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А саме, на напрямках Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також, у ранковому зведенні Генштабу зауважувалося, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на сході країни. Противник зосереджує свої основні зусилля на чотирьох напрямках. Йдеться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки

20 червня Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що ЗСУ успішно просуваються на Таврійському напрямку. Він повідомляв, що за добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше п'яти рот, крім того було ліквідовано майже 50 одиниць військової техніки противника та 5 місць зберігання ворожих боєприпасів.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр зазначала, що на півдні на декількох напрямках триває наступ, там все відбувається за планом, який встановлений військовими. Вона зазначала, що ЗСУ поступово, невеликими кроками, рухаються вперед на півдні та акцентувала, що тривають запеклі бої, "вигризаємо кожен метр у ворога".