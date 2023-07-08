Окупанти безуспішно намагалися діяти в районі кількох населених пунктів.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де протягом доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Протягом доби на Лиманському напрямку противник намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі Веселого Донецької області, але безуспішно. Також завдав авіаційних ударів біля Невського Луганської області та Спірного Донецької області.

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На Авдіївському напрямку ворог здійснював безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

В Генштабі повідомили, що на Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Там же завдав авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Дружківки та Білої Гори.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

Російські окупанти обстрілювали населені пункти Донецької, Луганської, Сумської, Херсонської, Запорізької, Харківської областей.

Загальні втрати "живої сили" росіян в Україні перевищили 233 тисяч

Як повідомляв УНІАН, вчора ЗСУ ліквідували ще 630 окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення їх втрати орієнтовно склали 233 440 осіб.

Також знищено багато ворожої техніки. Від початку повномасштабного вторгнення знищено 4074 танків, 7953 бойових броньованих машин, 4346 артилерійських систем, 661 реактивна система залпового вогню, 410 установок ППО, 3666 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 6914 автомобілів та автоцистерн, 619 одиниць спеціальної техніки.

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