Тільки за вчорашній день ЗСУ ліквідували солдатів і техніки, яких вистачить на добре оснащений батальйон.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення вже орієнтовно склали 233 440 осіб. Лише за останню добу сили оборони України ліквідували 630 російських окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також триває знищення російської військової техніки та озброєнь. За останню добу українські захисники знешкодили:

4 танки (всього - 4074),

9 бойових броньованих машин (7953),

16 артилерійських систем (4346),

3 реактивні системи залпового вогню (661),

2 установки ППО (410),

14 БПЛА оперативно-тактичного рівня (3666),

16 автомобілів та автоцистерн (6914),

7 одиниць спеціальної техніки (619).

Ситуація на фронті - останні новини

Незалежні спостерігачі підтверджують, що ЗСУ домоглися значних тактичних успіхів біля міста Бахмут. Кадри з геолокацією свідчать, що українські сили просунулися в районі села Ягідне – на стратегічно важливій ділянці на північ від Бахмута.

Відео дня

На тлі українського контрнаступу російський агресор намагається активно наступати на Лиманському напрямку, щоб змусити українське командування відвернути сили від стратегічного наступу на півдні. Також ворог чинить тиск в районі Мар'їнки та Авдіївки.

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