Зокрема, було знищено 4 ворожі безпілотники і зенітно-ракетний комплекс "Стріла".

Сили оборони України відзвітували про знищену сьогодні техніку російських окупантів. Про це йдеться в оперативному зведенны Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Авіація сил оборони протягом доби завдала 1 удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у зведенні.

Крім того, українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла" противника.

Відео дня

Водночас, протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних ударів, застосувавши 4 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" (1 знищено) та 1 ракету С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив близько 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 серпня 2023 року орієнтовно склали вбитими близько 252 тис 780 солдат, у тому числі 580 осіб ліквідовано за минулу добу.

Як повідомили в Генштабі, сьогодні росіяни атакували на п’яти напрямках. Зокрема, українським захисникам довелося відбивати наступ агресора в районі Куп'янська, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледару та біля Бахмута.

Вас також можуть зацікавити новини: