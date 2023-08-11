Також знищено було, зокрема 18 безпілотників та 15 артсистем ворога.

За добу Збройні сили України знищили ще понад 500 російських окупантів. Також загарбники втратили багато техніки.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 11 серпня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 252 тис. 780 (+580 за добу) осіб.

Крім того, Сили оборони знищили:

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танків 4 тис. 290 (+12) одиниць;

бойових броньованих машин – 8 тис. 318 (+15);

артилерійських систем – 5 тис. 43 (+15);

реактивних систем залпового вогню - 713 (+2);

засобів протиповітряної оборони ворога - 471 (+2);

літаків – 315;

гелікоптерів – 313;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 тис. 197 (+18);

крилатих ракет – 1 тис. 377.

Крім того, кораблів/катерів окупантів було знищено 18, автомобільної техніки та автоцистерн – 7 тис. 511 (+16) та спеціальної техніки - 756 (+10). У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 11 серпня, Генштаб ЗСУ зазначив, що українська авіація протягом минулої доби, зокрема завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Окупанти провалили наступи на двох напрямках - Куп'янському та Бахмутському.

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