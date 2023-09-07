Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях ЗРК противника.

Сили оборони за минулу добу завдали нищівних ударів по окупантах. Як повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, зокрема, потужно відпрацювала українська авіація – завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії уразили склад боєприпасів, 5 артилерійських засобів, 2 пункти управління та 2 зенітно-ракетних комплекси противника.

Ворог продовжував тероризувати українську територію - завдав 4 ракетних, 62 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, йдеться у зведенні Генштабу.

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Втрати окупантів - останні дані

Втрати російських окупантів з початку широкомасштабного вторгнення наблизились до цифри у 267 тисяч. При цьому за минулу добу були ліквідовані 610 російських військових.

Водночас втрати окупантів будуть зростати, адже союзники збільшують військову допомогу Україні. Зокрема, США передають Україні снаряди зі збідненим ураном та нову партію касетних боєприпасів.

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