Знищено кілька десятків одиниць ворожої техніки, зокрема, 37 артсистем.

Бойові втрати російський окупантів серед особового складу сягнули близько 266 900. 610 російських військових були ліквідовані за останню добу.

Крім цього, у війні проти України ворог втратив 5722 артилерійських систем (+37 за добу), 4506 танків (+9), 8703 бойових броньованих машин (+21), 753 РСЗВ (+5), 4541 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+22), 1455 крилатих ракет (+8), 8217 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+27), 859 одиниць спеціальної техніки (+7), 506 засобів ППО (+1).

Незмінними залишилися втрати ворога серед літаків та гелікоптерів (315/316), кораблів та катерів (19).

Відео дня

Втрати РФ в Україні - останні новини

Українська авіація, ракетні війська та артилерія минулої доби активно відпрацювали по окупантах.

Ворогові завдали численних ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також напередодні українські бійці вдарили по військовому складу російських військ, де зберігалися керовані ракети 9М127 "Віхрь".

Вас также могут заинтересовать новости: