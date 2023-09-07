Ці боєприпаси добре впливають на здатність українських сил атакувати ворога і просуватися на фронті.

Адміністрація президента США Джо Байдена готується надіслати до України ще одну партію касетних боєприпасів, пише The New York Times з посиланням на американських чиновників.

Троє американських чиновників заявили виданню, що Вашингтон планує "надіслати більше, і незабаром", аби переконатися, що ці боєприпаси у військ не закінчуються.

Офіційні особи США не кажуть, скільки касетних боєприпасів було включено в першу постачу, однак констатують, що ця зброя допомогла Україні зберегти імпульс на південному фронті.

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Українські захисники кажуть, що надходження американських касетних боєприпасів не тільки підвищило моральний дух, але й допомогло розбити російські оборонні позиції на півдні, продовжувати тиск на російські війська на сході та стримувати російські напади на північному сході. Вони також зазначають, що касетні боєприпаси стали потужним доповненням до вже наявно зброї, а також були необхідністю – на тлі вичерпування запасів 155-міліметрових артилерійських снарядів.

"Вони суперефективні. Коли наші хлопці бачать, як ми використовуємо їх проти ворога, їхній дух підіймається", – сказав український морський піхотинець Сергій, який брав участь в успішному бою за Урожайне.

Захисники України також пояснюють, що касетні боєприпаси використовуються здебільшого в ситуаціях, коли ворожа піхота піддається відкриттю. Водночас, кажуть вони, ці снаряди неефективні проти окопаних російських позицій, які є основною перешкодою для контрнаступу.

Американські чиновники зазначають, що касетні снаряди використовувалися Силами оборони для ударів по скупченнях російських військ, артилерійським системам, протиповітряній обороні, складам боєприпасів, радіолокаційним станціям і транспортним засобам.

"Ми побачили в українських звітах, що вони добре впливають на цю здатність [атакувати]", – зазначала в нещодавньому інтерв’ю Лора К. Купер, заступник помічника міністра оборони США.

Касетні боєприпаси для України - що треба знати

В липні США передали України черговий пакет військової допомоги, вперше включивши в нього касетні боєприпаси.

Президент США Джо Байден назвав "непростим" рішення про передачу Україні касетних боєприпасів, які широко заборонені у світі, і пояснив, що воно пов’язане з нестачею снарядів.

Наразі Україна домагається від США поставки некерованих касетних реактивних боєприпасів M26 DCIPM для систем залпового вогню HIMARS і M270 MLRS. Це більш досконала версія снарядів, ніж той тип касетних боєприпасів, що Україна отримує зараз.

За інформацією The Washington Post, США оцінюють ймовірність продовження війни в Україні в наступному році, і, можливо, в наступні роки, і в цьому контексті розглядають можливість передачі Україні касетних боєприпасів для реактивної артилерії з більшою дальністю ураження.

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