Зокрема, уражено два пункти управління та 8 районів зосередження загарбників.

Сили оборони України впродовж доби завдали точних ударів по позиціях російських загарбників. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", – йдеться у зведенні.

Разом з тим, українськими підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів противника.

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Водночас зі свого боку, загалом, російські окупанти завдали 4 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Втрати Росії в Україні: останні новини

Українські військові знищили на Запорізькому напрямку дороговартісний ЗРК росіян. По ворожому "Буку" вдарив HIMARS. Вартість цього комплексу оцінюється десятками мільйонів доларів.

Крім того, Третя штурмова бригада "мінуснула" під Авдіївкою за минулий тиждень таку кільуість загарбників, що еквівалетна батальйону. Крім того знищено два Т-80, ворожі БПЛА SuperCam і "Ланцет", а також іншу техніку.

Загалом за час повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 438 тисяч окупантів, 6893 танки, 13 207 броньованих машин та тисячі одиниць іншої техніки.

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