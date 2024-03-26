Вартість ЗРК "Бук" оцінюється десятками мільйонів доларів.

Українські військові знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук". Сталося це на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій Збройних сил України. Зазначається, що ворожий ЗРК виявили під час розвідувальних дій оператори 3-го окремого полку ССО.

"Оператори навели на ворожу ціль вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження ЗРК "Бук" знищений", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вартість ЗРК "Бук" оцінюється десятками мільйонів доларів.

Втрати Росії в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати ворога у живій силі становлять 438 160 загарбників. При чому 770 окупантів було знищено на нашій землі за минулу добу.

Також ворог зазнав і продовжує зазнавати великих втрат у техніці. За понад два роки повномасштабної війни проти України окупанти втратили 6 893 танки, 13 207 броньованих машин, майже 700 одиниць авіації, тисячі одиниць безпілотників та іншої техніки.

Тільки за минулу добу, за даними Генштабу, ворог втратив 24 бойові броньовані машини, шість танків, 27 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та один засіб протиповітряної оборони. Крім того, знищено 14 дронів оперативно-тактичного рівня, 4 крилаті ракети, 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки.

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