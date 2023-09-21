Українські захисники успішно відбили атаки російських загарбників на Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Сили оборони України завдали значних втрат російським загарбникам в районі Роботиного у Запорізькій області.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, протягом минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення.

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Так, в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше та східніше Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Водночас, Сили оборони України продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Крім того, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Зокрема, протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Водночас, на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони тримають оборону на зайнятих рубежах, мають ініціативу та відвойовують нашу землю.

Разом з тим, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. Українські захисники відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти мають значні втрати як у живій силі, так і в техніці.

При цьому, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, росіяни у чергове спробували відновити втрачене положення в районі Андріївки на Донеччині, але успіху не мали. Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що росіяни можуть готуватися до відновлення наступальних дій на Лимано-Купʼянському напрямку.

Втрати росіян лише на одному з напрямків фронту в Україні за добу склали понад 320 осіб, з них 130 безповоротні.

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