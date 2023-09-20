Сили оборони успішно відбили атаки на Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Росіяни у чергове спробували відновити втрачене положення в районі Андріївки на Донеччині, але успіху не мали. Про це зазначається у повідомленні Генерального штабу ЗСУ щодо оперативної ситуації з російським вторгненням.

Генштаб інформує, що впродовж цієї доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше Андріївки Донецької області, успіху не мав", - йдеться зокрема у повідомленні.

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Протягом доби наші захисники також успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області (Мар’їнський напрямок).

На Авдіївському та Куп’янському напрямку ворог здійснював артилерійські та мінометні обстріли, на Лиманському, Шахтарському, Запорізькому, Херсонському – завдавав авіаційних ударів.

При цьому Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.

Як зазначає Генштаб, загалом, цієї доби ворог завдав 72 авіаційних удари, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також, Російська Федерація завдала вночі чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". В результаті бойової роботи протиповітряною обороню було знищено 17 "шахедів" по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Внаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод, над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Звільнення Андріївки і Кліщіївки - деталі

Чутки про звільнення Андріївки під Бахмутом почали поширюватися ще 14 вересня. Згодом, 15 вересня, у Генштабі ЗСУ підтвердили взяття населеного пункту під український контроль. Відвоювати його вдалося, здійснивши успішний штурм.

Завдяки звільненню Андріївки українські війська змогли отримати контроль над залізницею, яка є опорною лінією для подальшого наступу та оточення Бахмута.

17 вересня стало відомо, що українські військові витіснили росіян з Кліщіївки, за яку теж довго велися запеклі бої.

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