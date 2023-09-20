Також знищено до 50 одиниць військової техніки противника і вдалося поповнити обмінний фонд.

Втрати росіян лише на одному з напрямків фронту в Україні за добу склали понад 320 осіб, з них 130 безповоротні.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, на Таврійському напрямку триває робота Сил оборони, в результаті якої зокрема за останню добу втрати ворога склали 325 осіб, з них безповоротні - 130, поранені – 194. Одного окупанта взято в полон.

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Також протягом доби знищено 48 одиниць військової техніки противника, у тому числі: 3 танки, 8 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 14 БпЛА, 15 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, знищено 1 склад боєприпасів та 1 інший важливий об’єкт ворога.

За інформацією Тарнавського, протягом минулої доби ворог 18 разів атакував позиції українських захисників та здійснив 830 обстрілів, завдав 1 ракетного та 23 авіаудари.

Втрати Росії в Україні - дані Генштабу ЗСУ

Сьогодні увечері Генеральний штаб ЗСУ інформував, що поточної доби наша авіація та ракетні підрозділи "відпрацювали" по 9 місцях зосередження сил ворога. Так, авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетномий комплекс "Стріла-10" та 4 артилерійських засоби противника.

Станом на ранок 20 вересня бойові втрати особового складу росіян в Україні з початку повномасштабного вторгнення наближаються до 274 тисяч солдат. Також РФ втратила у цій війні: 4 635 танків, 8 868 бойових броньованих машин, 6 096 артилерійських систем, 779 реактивних систем залпового вогню, 526 засобів протиповітряної оборони, понад 4820 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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