Військо росіян за добу поменшало на 1140 бійців, загалом втрати окупантів складають майже 590 тисяч осіб.

Авіації ворога поменшало на 1 літак та 1 гелікоптер, таким чином на металобрухт перетворено вже 366 літаків та 327 гелікоптерів окупантів. Про це офіційно інформує Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні щодо втрат ворога за добу.

Як зазначається, втрати противника з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 587510 (+1140 за минулу добу) осіб.

Також за цей період знищено з числа озброєння ворога:

Відео дня

танків ‒ 8431 (+2) одиниці,

бойових броньованих машин ‒ 16332 (+9),

артилерійських систем – 16487 (+36),

РСЗВ – 1142 (+4),

засоби ППО ‒ 914 (+4),

літаків – 366 (+1),

гелікоптерів – 327 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13293 (+81),

крилаті ракети ‒ 2424 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0),

підводні човни - 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 22285 (+59) одиниць,

спеціальна техніка ‒ 2767 (+8).

Згідно зі зведенням Генштабу, протягом минулої доби загалом зафіксовано 96 бойових зіткнень на фронті. Найактивніше ворог і надалі діє на Покровському напрямку, де відбулася майже третина його наступальних дій.

"На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 штурмових дій в районах десяти різних населених пунктів. Воздвиженка, Желанне, Карлівка та Гродівка - основні напрямки зосередження зусиль окупантів. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - зазначено у зведенні.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Північного, Нью-Йорка, Залізного та Торецька. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Торського та у Серебрянському лісі.

Також Генштаб повідомив, що вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога, а також уразили два засоби ППО, сім засобів РВіА і два склади з боєприпасами окупантів.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 8 серпня противник ударив 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" по Харківщині із Бєлгородської області, 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 4-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із напрямку Єйськ.

Зазначається, що українська ППО збила дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БпЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.

ЗСУ нищать ворожу авіацію - новини

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня над Сумщиною підрозділами Сил оборони та безпеки було збито вертоліт російських окупаційних військ. У російських телеграм-каналах писали тоді про втрату вертольота Ка-52. У мережі пишуть, що один пілот нібито загинув, інший – поранений.

Пізніше у соцмережах було опубліковано фото знищеного Ка-52 у Курській області РФ.

Раніше на Донбасі на Покровському напрямку було збито російський штурмовик Су-25. Літак намагався атакувати позиції наших воїнів у парі з іншим Су-25.

Вас також можуть зацікавити новини: