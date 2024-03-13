Операції російських добровольців мають щонайменше дві ключові користі.

Маленькі диверсійні групи найбільш небезпечні на війні. За ними не встигає навіть артилерія. У цьому і є найбільша користь рейду російських добровольців у прикордонні регіони РФ.

Про це в ефірі каналу "Еспресо" заявив військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

"Маленькі диверсійні професійні групи - це найбільший головний біль тому, що їх спочатку треба знайти й спіймати. Вони зайшли, відпрацювали, перемістились, навіть арта не встигає за ними. Боротьба з такими групами вимагає багато ресурсів. Набагато більше людей, техніки, ніж у самих диверсантів. Ми бачили, як добровольці зайшли, і як побігла російська поліція, Росгвардія. Вони звикли воювати з мирним населенням, розганяти мітинги й демонстрантів, а з озброєними людьми нічого не можуть зробити", - наголосив Сазонов.

За словами військовослужбовця ЗСУ, для України користь від рейду російських добровольців досить велика. По-перше, суто військова, адже росіяни змушені залучати резерви та найбільш боєздатні підрозділи, щоб відбити атаку. По-друге, суто психологічний момент - росіяни звикли слухати пропаганду, що вони воюють із НАТО й Заходом, "і тут сиплеться ця пропаганда, бо це теж росіяни".

"Тобто росіяни проти Путіна, і їхні скрепи вже не працюють. Це ламає пропаганду й систему, що деморалізує. По-третє, нехай росіяни теж чують постріли й бачать танки вже не по телевізору, а у своєму вікні", - додав Сазонов.

Рейд на територію Росії

Вранці бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ.

Боєць Легіону "Свобода Росії" Олександр Барановський розповів, що у російському генштабі певна паніка, бо вони не очікували на відкриття другого фронту в цих областях. За його словами, офіційна Москва поки що мовчить, як зазвичай роблять вигляд, що нічого не відбувається.

Він зауважив, що бійці Легіону "Свобода Росії", РДК і Сибірського батальйону, які є громадянами Росії, вирішили перейти російський кордон з України, і саме таким чином – зі зброєю – "проголосувати" на виборах президента Росії проти режиму Путіна.

У Сибірському батальйоні ж повідомили, що росіяни не очікували атаки. Зокрема, ворожі військові поспіхом залишили свій командний пункт та втекли.

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