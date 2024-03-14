Бойові дії на цьому напрямку характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав бригади, які тримають оборону на Запорізькому напрямку.

Про це він повідомив в Facebook. За словами Сирського, оперативна обстановка в цьому районі знаходиться під нашим контролем. Ворог продовжує атакувати наші позиції в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху.

"Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. За таких обставин ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Відео дня

Він підкреслив, що в цих умовах надійний захист наших військовослужбовців можуть забезпечити тільки сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає.

"Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу. Позитивом є те що, не зважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, нам вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї. Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Найбільше атак ворога було зафіксовано на Авдіївському та Новопавлівському напрямку.

На Оріхівському напрямку росіяни 7 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Вас також можуть зацікавити новини: