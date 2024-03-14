Крім того, зафіксовано спроби прориву на Лиманському напрямку.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Верхньокам’янське Донецької області.

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На Бахмутському напрямку, сили оборони відбили 3 атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку воїни відбили 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви. Там ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 7 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, здійснено 2 безуспішні штурми позицій наших військ.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ отримали реактивні снаряди для РСЗО "Град" на Авдіївському напрямку, завдяки чому змогли відбити штурми. РСЗО "Град" почали значно менше використовувати на фронті через низку факторів. Серед них – ефективність FPV-дронів та відсутність боєприпасів. Саме через друге, за словами артилеристів, їхня установка певний час взагалі не використовувалася в зоні бойових дій.

Українські війська на початку березня змогли закріпитися на захід від Авдіївки й уповільнити наступ російських окупантів на цій ділянці фронту. Однак аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що ворог може відновити свої наступальні операції і продовжити рух.

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