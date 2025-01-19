Головнокомандувач ЗСУ пояснив на конкретному прикладі, як це допомагає ЗСУ.

Удари Збройних сил України безпілотниками і ракетами по цілях на території Росії безпосередньо впливають на бойові можливості окупантів, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він підкреслив, що за кілька місяців практично вдвічі зменшилися "норми витрати" артилерійських боєприпасів у ЗС РФ.

"Уже кілька місяців норми витрати артилерійських боєприпасів у російській армії зменшилися фактично вдвічі. Яскравий приклад. Якщо раніше ця цифра сягала до 40 тисяч на добу, то зараз - значно менше", - відповів Сирський в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Що відомо про удари ЗСУ вглиб Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що ЗСУ завдають ударів виключно по російській військовій інфраструктурі, зменшуючи можливості окупантів на полі бою.

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"Це не стосується життєдіяльності мирного населення. Ми розуміємо, що мирне населення Росії є все тимчасово мирним, тому що вони або поповнюють армію, або справді в душі ненавидять Україну, але удари, які відбуваються, є виключно по військових цілях - законних, легальних", - пояснив військовий експерт.

Крім того, нещодавно дрони ГУР вдарили по нафтобазі в Тульській області. "Щонайменше десять точних прильотів дронів безпілотників сталося по нафтобазі в ніч проти 18 січня", - наголошується в повідомленні.

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